أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-5-2020 في الأسواق

بورصة الدواجن اليوم في الأسواق





تزايد الطلب على الفراخ خلال الفترة الحالية بسبب وجود شهر رمضان الكريم، ومع وجود زيادة في العرض لتغطية الطلب استقرت أسعار الدواجن ليسجل سعر الكيلو الدواجن البيضاء من المزرعة 28 جنيه، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي من المزرعة نحو 37 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 40 جنيها.





أسعار الدواجن اليوم





سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه

سعر كيلو الفراخ البلدي 43 جنيه

سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه

سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه

سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه

سعر كيلو بط مولار 26 جنيه





أسعار البيض اليوم 30-4-2020





سعر كرتونة البيض الأبيض 40 جنيه

سعر كرتونة البيض الأحمر41 جنيه

سعر كرتونة البيض بلدي 45 جنيه





أسعار الكتاكيت اليوم





كتكوت ابيض تسمين08.70 ج.م

كتكوت بيور05.50 ج.م

كتكوت ساسو شيفر04.50 ج.م

كتكوت ساسو جيل ثانى03.00 ج.م

كتكوت سترو ( الجيل الثالث )02.40 ج.م

كتكوت بلدي هجين02.20 ج.م

كتكوت بلدى02.00 ج.م

كتكوت روزي04.00 ج.م

بط بكينى فرنساوى04.80 ج.م

بط مسكوفى12.50 ج.م

بط مولر12.50 ج.م

بط سترو تسمين بيور10.00 ج.م









الإكتفاء الذاتي من الدواجن





سجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميًا أي متوسط إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالى ثلاثة عشر مليار بيضة، ونحقق أكثر من 97% من احتياجتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وأن حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.