Advertisements

هل يستحق دونجا اللعب للأهلي والزمالك؟.. أرقام نجم بيراميدز تجيب

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 


مسمار جديد في وسط الملعب قد يسطع في أحد قطبي الكرة المصرية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن أصبح محط أنظار الأهلي والزمالك في الآونة الأخيرة.

 

ويقترب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشدة من الانتقال إلى صفوف الزمالك، خاصة بعدما أوضح رينيه فايلر مدرب الأهلي أنه لايحتاج أي لاعبين في هذا المركز خلال الفترة المقبلة.

 

صاحب الـ24 عاما، يلعب في صفوف بيراميدز منذ أن كان بمسماه القديم "الأسيوطي"، حيث انتقل إليه في صيف 2016، وساهم في صعود النادي إلى الدوري الممتاز موسم 2017-2018.

 

لعب دونجا مع بيراميدز هذا الموسم 23 مباراة، استطاع أن يصنع هدف وحيد، بالإضافة إلى أنه سجل هدفين في بطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية الإفريقية.

 

وفي المجمل خاض لاعب وسط بيراميدز 76 مباراة في الثلاث مواسم الماضية بعد صعود ناديه إلى الدوري الممتاز، وسجل 4 وصنع مثلهم، في جميع المسابقات التي شارك بها.

 

جدير بالذكر أن آخر هدف سجله كان في مرمى إف سي مصر في الدوري المصري الممتاز، واستطاع أن يصنع الثاني في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، بتاريخ 29-1-2020.

 

وتتوقف الأنشطة الرياضية في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولم يتم الاستقرار على موعد للعودة، ولكن هناك مباحثات بشأن استئناف المنافسات.

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 12 ساعة

آخر رسالة لشهيد القوات المسلحة "محمد عوض": ربي عوضني خيرًا

منذ حوالي 6 ساعات

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ يوم

"ناشط بدرجة خائن".. بسمة وهبة لـ"مسعد أبوفجر": "هنجيبك مصر متكتف"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 18 ساعة

"البحيرة" تتشح بالسواد وتنتظر وصول جثماني شهيدي بئر العبد

منذ حوالي 7 ساعات

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 21 ساعة

انهيار شدة بكوبري ميدان الساعة.. والمحافظة تصدر بيان مهم

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

09:46 م

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

03:01 ص

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة