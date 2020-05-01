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محمد ثروت مؤسس فرقة زفة ومذيع في سابع حلقاته في برنامج "محدش فاهم حاجة"

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
عرضت اليوم الحلقة السابعة من برنامج الفنان محمد ثروت "محدش فاهم حاجة" للمقالب المذاع على قناة "mbc masr".

وكان في الحزء الأول من البرنامج يجسد شخصية مؤسس فرقة زفة، يركب في المكروباص هو وفرقته، يتدربوا على أغاني يعزفونها، يرقصوا في وجد الزبون الذي يركب معهم لمشواره، حتى يتشاجرو سوياً، يقولوا له في النهاية أنه مقلب.

وقدم أيضاً شخصية جديدة في البرنامج وهي "المذيع" ، هي زرع شجرة كوسة أمام كل بيت وكل محل، فهذب لمحل جزارة وصار يتشاجروا أيضاً.

تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب، يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً.

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