الزمالك يحدد أولى صفقاته الصيفية

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لتدعيم الصفوف خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، للإستمرار فى المنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويدرس الزمالك التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي لتدعيم خط الهجوم بجانب مهاجم منتخب مصر مصطفي محمد والمتألق خلال الفترة الماضية مع القلعة البيضاء.

ويضم الزمالك بين صفوفه 7 لاعبين أجانب، هم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، التونسي فرجاني ساسي، الكونغولي كابونجو كاسونجو، بالإضافة إلى الثلاثي المعار النيجيري معروف يوسف والمغربي حميد أحداد والإيفواري رزاق سيسيه.

وكان الزمالك قد توُج تحت قيادة باتريس كارتيرون ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري والصعود لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.