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صورة من كواليس Avatar2 تكشف عودة هذه النجمة لأبطال الفيلم

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


قامت الصفحة الرسمية لفيلم أفاتار بنشر صورة جديدة من كواليس الجزء الثاني المرتقب من الفيلم تشويقا لمترقبي طرحه بصالات العرض.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي نشرت عبر الحساب الرسمي للفيلم على موقع تويتر، وكشفت عن عودة النجمة سيجورني ويفر من جديد ضمن ابطال الفيلم.

وكانت قد شهدت أحداث الجزء الأول من الفيلم وفاة النجمة سيجورني ويفر مع محاولة انقاذ جسدها وتحويلها لأحد شخصيات أفاتار زرقاء اللون.

وظهر في الصورة برفقة سيجورني ويفر، النجم الشاب جويل ديفيد مور، ومنتج الفيلم جون لندو.

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