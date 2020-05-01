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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-5-2020 في أسواق الجملة

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:45 ص
أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة اليوم

استقرت أسعار الفاكهة الجمعة1-5-2020 في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر،  بعدما شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب الإقبال الكبير وزيادة في الطلب عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية، إلا أن الأوضاع حاليا تستقر إلى حد ما وتشهد الأسواق استقرار في العرض والطلب مرة أخرى، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-5-2020

سجل سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها

هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات.

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