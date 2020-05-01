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والدة جيجي حديد تؤكد أنباء حمل ابنتها من زين مالك

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


ظهرت عارضة الأزياء الشابة جيجي حديد في لقطات جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع اسنتجرام، تمثل الظهور الأول لها بعد انتشار انباء حملها من المغني الشاب زين مالك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي نشرتها جيجي عبر حسابها الرسمي، والتي أوضحت أنها كانت من كواليس جلسة تصوير تجريها خصيصا لمجلة vogue.

ذلك بعد أن أكدت والدة جيجي حملها من مغني فريق وان دايركشن السابق زين مالك، بتصريحها لأحد وسائل الإعلام أنها لا تقوى على الانتظار لتصبح جدة.

وكانت قد جمعت بين جيجي حديد وزين مالك علاقة عاطفية، منذ عام 2016، شهدت على مدار هذه السنوات انفصالهما في أكثر من مناسبة.

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