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صالح جمعة يحسم موقفه من الانتقال لإنبي

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يرغب نادي إنبي في استعادة خدمات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقام مسئولو نادي إنبي بالتواصل مع صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، لبحث إمكانية إنضمامه لصفوف الفريق البترولي، سواء بنظام الإعارة أو البيع النهائي.

 

 وقابل صالح جمعة هذا العرض بالرفض التام، حتى أنه لم يسمح للمسؤولين بالتفاوض من الأساس، فهو رفض فكرة العودة إلي نقطة الصفر.

 

جاء ذلك حسب ما أوضح مصدر، والذي ذكر أن صالح جمعة موهبة كبيرة ولكنه لا يمتلك إرادة تحقيق إسمه ويعلم جيدا أنه صاحب إمكانيات كبيرة، ولكنه لا يسعى إلى تكليل موهبته ببذل الجهد وتطوير تلك الإمكانيات، مؤكدا أن هذا ليس كافٍ لصنع أساطير كرة القدم.

 

وكان قد أوضح السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى وقت سابق، عن خروج صالح جمعة من حساباته خلال فترة إدارة الفريق الأحمر، مطالبه بالبحث عن فريق أخر يشارك فى صفوفه.

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