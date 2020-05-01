بريانكا شوبرا تكشف كيف تقضي ساعات العزل الذاتي



ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي كشفت من خلالها بريانكا كيف تقضي ساعات العزل الذاتي بالمنزل برفقة زوجها.



وكشفت بريانكا عن أنها تسمح لنيك بأن يعلمها العزف على آلة الجيتار، لتحسن من مهاراتها الموسيقية، نظرا لارتباطها بمغني وموسيقي شهير.



وسبق لبريانكا أن ظهرت في عدد من الفيديوهات المصورة من أحد ألبوم طرح لفريق الأشقاء جوناس، كوميدل.



في حوار جديد لها مع مجلة Vogue تحدثت النجمة الهندية الكبيرة بريانكا شوبرا عن حياتها الخاصة مع زوجها المغني الشاب نيك جوناس.