فين ديزل يشن حرب على نقابة المنتجين بهوليوود



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن فين ديزل، هاجم نقابة المنتجين بهوليوود بوصفه لها بالتعصب، كاشفا عن أن النقابة تخوض بدورها حرب ضد الشركة المنتجة لفيلمه الجديد fast 9.





ولم يتضح حتى الآن تفاصيل الازمة بين شركة يونيفرسال المنتجة لفيلم fast 9 وفين ديزل من جهة، مع نقابة المنتجين بهوليوود من جهة أخرى.



ويستعد النجم فين ديزل للعودة من جديد لشخصية دومنيك توريتو الشهيرة، في الجزء التاسع من سلسلة افلام سباقات السيارات الشهيرة.



أثار النجم الكبير فين ديزل جدلا واسعا من خلال منشوره الأخير الذي نشر به ملصق متواضع التصميم لفيلمه المرتقب fast 9.