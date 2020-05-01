Advertisements

وزير الرياضة الإيطالي يلمح لإلغاء الكالتشيو

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ألمح فينشينزو سبادادور وزير الرياضة الإيطالي أن الحكومة تسعى للتوصل لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشأن بروتوكول من أجل عودة التدريبات وإلا فإنها ستقوم بإلغاء بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وأفادت فضائية راي الإيطالية بأن الحكومة الإيطالية أكدت أن البروتوكول المقدم من الاتحاد قبل أسبوعين والذي يطالب فيه باستئناف التدريبات 4 مايو غير كاف ومنعت السلطات الأنشطة في المراكز الرياضية للأندية حتى 18 مايو.

وأشارت الفضائية الإيطالية إلى أن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابريل جرافينا قد رفض إلغاء الدوري وقال إن إلغاء الموسم سيتسبب في خسائر نحو 700 مليون يورو على الأقل.

وقال فينشينزو سبادادور في تصريحات لفضائية راي الإيطالية:"اللجنة الفنية العلمية تجتمع هذه الأيام مع أطراف عديدة في عالم كرة القدم ليس فقط مع الاتحاد لبحث البروتوكول الذي تم تقديمه إلينا".

وأضاف:"لو توصلنا لاتفاق يمكن استئناف التدريبات وسيكون هذا إيجابياً لاستئناف محتمل للمسابقة".

وتابع:"لو لم يصبح الأمر كذلك فإنه سيتم إلغاء المسابقة لأسباب الطوارئ الطبية الواضحة".

واختتم فينشينزو سبادادور تصريحاته قائلاً:"في حال إلغاء المسابقة فإن الحكومة ستتحمل مسئولياتها وطالب بالتوقف عن الأمور الجدلية لأن كرة القدم في النهاية يجب أن تكون رمزاً لعدم القلق وأن تكون المتعة والتسلية".

أخبار تهمك

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحدد أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

"ناشط بدرجة خائن".. بسمة وهبة لـ"مسعد أبوفجر": "هنجيبك مصر متكتف"

منذ حوالي 7 ساعات

انهيار شدة بكوبري ميدان الساعة.. والمحافظة تصدر بيان مهم

منذ حوالي 9 ساعات

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 22 ساعة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ يوم

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:08 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

08:58 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

09:46 م

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة