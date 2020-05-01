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بسبب إكرامي.. الأهلي يرفض التفريط في حارسه

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التفريط فى خدمات علي لطفي حارس الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى الحارس، عدد من الاتصالات مؤخرًا من جانب بعض الأندية لحس نبضه حول إمكانية الحصول على توقيعه، مع بداية الموسم الجديد.

وأغلق الأهلي، الباب بشكل رسمى بشأن رحيل لطفي عن صفوف الفريق، خصوصًا بعد رحيل شريف إكرامي، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وحرص الجهاز الفني على منح لطفي، وعد بالحصول على الفرصة بالمرحلة المقبلة، خصوصًا فى ظل التزامه وعدم افتعاله أى أزمات.

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