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مفاجأة.. هذا ما سيحدث حال نجاح علاج البلازما لمصابي كورونا "فيديو"
الجمعة 01/مايو/2020 - 09:59 ص
هدى عبدالرازق
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أن الدولة المصرية بدأت تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لحقنها للمصابين، وذلك في إطار تسابق كل دول العالم في الاوصول إلى خطة علاجية للمصابين.
وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه تم استخلاص بلازما من 6 متعافين من فيروس كورونا المستجد، وتم إجراء تجارب كافية على صلاحية البلازما، وثبت صلاحية 3 منهم فقط لإجراء التجربة.
وأوضح أنه بالفعل تم حقن أول مريض بالبلازما، حيث تستخدم هذه الآلية في الحالات الحرجة، منوها بأنه في حال ثبوت إيجابية النتائج سيتم التوسع في استخدام البلازما لعلاج المتعافين، وسيتم دعوة المتعافين للتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى وخاصة ذوي الحالات الحرجة منهم.
تعافي 1381 مصابًا بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.
تسجيل 269 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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