مفاجأة.. هذا ما سيحدث حال نجاح علاج البلازما لمصابي كورونا "فيديو"

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أن الدولة المصرية بدأت تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لحقنها للمصابين، وذلك في إطار تسابق كل دول العالم في الاوصول إلى خطة علاجية للمصابين.





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه تم استخلاص بلازما من 6 متعافين من فيروس كورونا المستجد، وتم إجراء تجارب كافية على صلاحية البلازما، وثبت صلاحية 3 منهم فقط لإجراء التجربة.





وأوضح أنه بالفعل تم حقن أول مريض بالبلازما، حيث تستخدم هذه الآلية في الحالات الحرجة، منوها بأنه في حال ثبوت إيجابية النتائج سيتم التوسع في استخدام البلازما لعلاج المتعافين، وسيتم دعوة المتعافين للتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى وخاصة ذوي الحالات الحرجة منهم.



