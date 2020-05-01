هل وصلت مصر لمرحلة الذروة في أزمة كورونا؟.. "الصحة" تجيب "فيديو"

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أن تحديد هل وصلت مصر لذروة الإصابات بفيروس كورونا أم لا، أمر ا يمكن تحديده، حيث لا يوجد معيار أو تجربة استرشادية حتى نحكم من خلالها، ولكن الدولة المصرية مستمرة في إجراء التحاليل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن وزارة الصحة تبحث استراتيجية جديدة لتطوير مستفيات الحميات والصدر لتصبح مستفياات عزل لمصابي كورونا.





وأوضح أنهم اختاروا 30 مستشفى من مستفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية لتتحول بشكل تدريجي إلى مستشفيات عزل، وتقديم الخدمة الصحية لمصابي كورونا وذلك على 3 مراحل، وأنهم يقومون برفع الكفاءة البشرية للعاملين في هذه المستشفيات.





وتابع أن هذه الخطة ستطبق على 3 مراحل، حيث ستتضمن المرحلة الأولى 9 مستفيات صدر و10 مستشفيت حميات.



