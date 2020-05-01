تفاصيل واحداث الحلقة 7 من مسلسل الاختيار للفنان امير كرارة (محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري) | عاش وحوش سيناء | مسلسلات رمضان 2020





الحلقة 7 من مسلسل الاختيار | نقدم لكم متابعينا كما عودناكم ملخص لجميع مسلسلات رمضان 2020، حيث سنستعرض لكم اليوم تفاصيل واحداث الحلقة 7 من مسلسل الاختيار للفنان امير كرارة (احمد المنسي) والقنوات الناقلة والتردد، والتي شهدت (محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري) .





وشهدت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار مفاجأة قوية للغاية للإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) الذي يخطط لاغتيال وزير الداخلية المصري، وأبلغه صديقه وليد الذي سيركب السيارة المفخخة بأنه يحتاج لتعلم قيادة السيارات، ورغم المفاجأة غير المتوقعة قام عشماوي سريعًا بتعليم وليد القيادة.



وظهر (أحمد المنسي) وهو يشرح لجنوده معنى "أنصار بيت المقدس"، قائلًا: "لازم نفهم اللي قدامنا بيفكر إزاي علشان نحاربه إزاي، مين فينا مانفسوش يحرر القدس، أو مش عايز يصلي في المسجد الأقصى، هم بيلعبوا على الشغل ده، يقعدوا يلموا في الرجالة علشان يطلعوا يحرروا القدس، بيحرروها؟ لا بيحاربونا إحنا، مع إن إحنا مسلمين زيهم".

وبدأ أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 لاقتحام أكبر مزرعة للإرهابيين في سيناء، بعدما اجتمع مع القادة في القوات المسلحة، حيث يجد في صعوبة في اقتحامها بسبب وجود منطقة سكنية في سيناء، وبالتالى يطلب المنسي من القادة أن يضع خطة بنفسه لاقتحامها، وينجح بالفعل في خداع الإرهابيين.

وبعد تفجير المزرعة يسأل المنسى عن وجود خسائر بين صفوف الكتيبة ليجدهم جميعا بخير ليرد عليهم: "عاش وحوش سيناء".

مواعيد عرض مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة ويعرض مسلسل الاختيار على قناة ON الفضائية في تمام الساعة 9 مساًء بتوقيت القاهرة، والإعادة الأولى ستكون الساعة 2 بعد منتصف الليل، وأما الإعادة الثانية ستكون الساعة 3:30 عصرًا.

تردد قناة ON الناقلة لمسلسل الاختيار القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 10853. الاستقطاب: أفقي (H). معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قصة مسلسل الاختيار تدور أحداث مسلسل الاختيار عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث فى مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.



تفاصيل واحداث الحلقة 7 من مسلسل الاختيار للفنان امير كرارة (محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري) | عاش وحوش سيناء | مسلسلات رمضان 2020







