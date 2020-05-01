Advertisements

تفاصيل واحداث الحلقة 7 من مسلسل الاختيار للفنان امير كرارة (محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري) | عاش وحوش سيناء | مسلسلات رمضان 2020

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:33 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار

تفاصيل واحداث الحلقة 7 من مسلسل الاختيار للفنان امير كرارة (محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري) | عاش وحوش سيناء | مسلسلات رمضان 2020

الحلقة 7 من مسلسل الاختيار | نقدم لكم متابعينا كما عودناكم ملخص لجميع مسلسلات رمضان 2020، حيث سنستعرض لكم اليوم تفاصيل واحداث الحلقة 7 من مسلسل الاختيار للفنان امير كرارة (احمد المنسي) والقنوات الناقلة والتردد، والتي شهدت (محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري).

وشهدت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار مفاجأة قوية للغاية للإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) الذي يخطط لاغتيال وزير الداخلية المصري، وأبلغه صديقه وليد الذي سيركب السيارة المفخخة بأنه يحتاج لتعلم قيادة السيارات، ورغم المفاجأة غير المتوقعة قام عشماوي سريعًا بتعليم وليد القيادة.

وظهر (أحمد المنسي) وهو يشرح لجنوده معنى "أنصار بيت المقدس"، قائلًا: "لازم نفهم اللي قدامنا بيفكر إزاي علشان نحاربه إزاي، مين فينا مانفسوش يحرر القدس، أو مش عايز يصلي في المسجد الأقصى، هم بيلعبوا على الشغل ده، يقعدوا يلموا في الرجالة علشان يطلعوا يحرروا القدس، بيحرروها؟ لا بيحاربونا إحنا، مع إن إحنا مسلمين زيهم".

وبدأ أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 لاقتحام أكبر مزرعة للإرهابيين في سيناء، بعدما اجتمع مع القادة في القوات المسلحة، حيث يجد في صعوبة في اقتحامها بسبب وجود منطقة سكنية في سيناء، وبالتالى يطلب المنسي من القادة أن يضع خطة بنفسه لاقتحامها، وينجح بالفعل في خداع الإرهابيين.

وبعد تفجير المزرعة يسأل المنسى عن وجود خسائر بين صفوف الكتيبة ليجدهم جميعا بخير ليرد عليهم: "عاش وحوش سيناء".

مواعيد عرض مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة 
ويعرض مسلسل الاختيار على قناة ON الفضائية في تمام الساعة 9 مساًء بتوقيت القاهرة، والإعادة الأولى ستكون الساعة 2 بعد منتصف الليل، وأما الإعادة الثانية ستكون الساعة 3:30 عصرًا.

تردد قناة ON الناقلة لمسلسل الاختيار
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10853.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قصة مسلسل الاختيار
تدور أحداث مسلسل الاختيار عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث فى مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

تفاصيل واحداث الحلقة 7 من مسلسل الاختيار للفنان امير كرارة (محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري) | عاش وحوش سيناء | مسلسلات رمضان 2020


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان 2020 مسلسل الاختيار الحلقه 7 مسلسل الاختيار الحلقة السابعة مسلسل الإختيار مسلسل 2020 محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري سيناء تردد قناة اون المنسي الحلقه السابعه من مسلسل الاختيار الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار الحلقة 7 من مسلسل الاختيار احمد المنسي

أخبار تهمك

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 14 ساعة

انهيار شدة بكوبري ميدان الساعة.. والمحافظة تصدر بيان مهم

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحدد أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 13 ساعة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 18 ساعة

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

"ناشط بدرجة خائن".. بسمة وهبة لـ"مسعد أبوفجر": "هنجيبك مصر متكتف"

منذ حوالي 7 ساعات

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل واحداث الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار رمضان 2020 وموعد عرضه والقنوات الناقلة له | تردد قناة ON الفضائية (الشهيد المنسي)

تفاصيل واحداث الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار بطولة "امير كرارة" وموعد الاعادة وجميع القنوات الناقلة | (الشهيد احمد المنسي)

(الشهيد البطل احمد المنسي) ملخص الحلقه الرابعه من مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة وموعد عرضه والقنوات الناقلة (اصابة والد المنسي بالسرطان) رمضان 2020

الحلقة الخامسة مسلسل الاختيار.. أمير كرارة يشجع جنوده على مواجهة الجماعات الإرهابية

ملخص أحداث الحلقة الخامسة مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة على شاشة On E رمضان 2020

أخر أحداث مسلسل الاختيار ٥.. عشماوي يخطط لعملية إرهابية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:08 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

08:58 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

09:46 م

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة