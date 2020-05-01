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رحيل مؤلفة الروايات البوليسية السويدية ماي شيوفال

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
وكالات

وفيت ماي شيوفال التي أطلقت مع زوجها بير فاليه (توفي عام 1975)، موجة الروايات البوليسية في دول أوروبا الشمالية، الأربعاء عن 84 عاماً، على ما أعلنت دار النشر المتعاقدة معها.

وأوضحت آن ماري سكارب مديرة دار "بيراتفورلاغت"، لوكالة فرانس برس، أن الكاتبة “توفيت الأربعاء جراء مرض طويل.”

وكان الزوجان وضعا شخصية المفتش مارتن بك وفريق المحققين العامل معه في ستوكهولم الذي يرسم صورة صريحة للمجتمع السويدي.

وأكدت سكارب أن رواياتها العشر من بطولة مارتن بك باتت من الأدب الكلاسيكي، وقد أثرت بنظري بكل مؤلفي الروايات البوليسية الحاليين.

وترجمت كتبهما إلى 40 لغة وحولت إلى عشرات الأفلام.

ولدت ماي شيوفال في 25 سبتمبر 1935 في ستوكهولم، ودرست التصميم الغرافيكي والصحافة، وعملت أولاً مترجمة ومديرة فنية وصحافية

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