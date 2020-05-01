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بعد وفاتها.. من هي الفنانة نعمات عبد الناصر (كومبارس الكادحين)؟

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:37 ص
نعمات عبد الناصر
نعمات عبد الناصر
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للفنانة الكبيرة نعمات عبد الناصر، مشيرين إلى وفاتها قبل ساعات بعد صراع مع المرض.

معلومات عن الفنانة نعمات عبد الناصر
بدأت الفنانة نعمات عبد الناصر مشوارها الفني في منتصف فترة سبعينيات القرن العشرين، توالت مشاركاتها في الأعمال الفنية "كومبارس" حتى بدأت تأخذ فرصتها بجملة أو جملتين، ثم اشتركت في أعمال تليفزيونية وحصلت على أدوارًا صغيرة مساعدة وهي دائمًا أم أو زوجة، تمثل طبقة الكادحين.

وشاركت نعمات عبد الناصر في الكثير من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أشهر أفلامها: (النداهة - طائر على الطريق - حب في الزنزانة - العار - الحاسة السابعة).

كما شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، أبرزها سر الأرض، الرجل الآخر، ملك روحي، لقاء على الهواء، في أيد أمينة، قضية رأي عام، الست أصيلة، صرخة أنثى، أسمهان، تاجر السعادة، الأدهم، بعد الفراق وغيرها من الأعمال الفنية.

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الكلمات المفتاحية

وفاة نعمات عبد الناصر نعمات عبد الناصر كومبارس الكادحين الفنانة نعمات عبد الناصر

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