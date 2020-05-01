بالدليل.. "الصحة" ترد على المشككين في أعداد إصابات كورونا بمصر "فيديو"

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن كيفية تعامل الدولة المصرية مع تشكيك البعض في أعداد مصابي كورونا في مصر.





وأوضح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الوزارة شاركت بفريق بحثي ضخم في الدراسة التضامنية لمنظمة الصحة العالمية، والتي اشترك بها نحو 100 دولة حول العالم، حيث تتناول الدراسة فرضية حسابية لأعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر.





وأضاف أن الدراسة تتكون من شقين إحداهما يتعلق بتحليل بيانات المرضى لبناء قاعدة بيانات موحدة تضم كل دول العالم لمعرفة خصائص الفيروس، منوها بأن هناك دول بالعالم شكتت في أعداد المصابين بمصر.





وأشار إلى أن الوزارة أعدت ورقة بحثية فرضية عن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا، وقدمتها لمجلة لانست، وهى من أكبر المجلات العلمية العالمية، وتم نشرها في أقل من 5 أيام من تاريخ تقديمها، وهو ما يؤكد مصداقية مصر في الأرقام التي تعلن عن المصابين.



