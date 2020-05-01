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بـ"طائرات هليكوبتر".. هجوم إسرائيلي على أهداف بسوريا

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الجمعة، أن طائرات هليكوبتر إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من الجولان المحتل على أهداف في جنوب سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قصفا إسرائيليا طال مواقع القوات الحكومية السورية والميليشيات الإيرانية قرب الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة.

والهجوم واحد من عدة هجمات نفذتها إسرائيل هذا الشهر بحسب مصادر بالمخابرات الغربية، أكد أنها استهدفت جماعات مسلحة تدعمها إيران وتحتفظ بوجود متزايد في سوريا.

وضربت إسرائيل في السنوات القليلة الماضية قواعد وقوافل لجماعة حزب الله اللبنانية التي لها وجود كبير في الجزء الخاضع للسيطرة السورية من الجولان.

والاثنين الماضي، أعلنت سوريا مقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين، من بينهم طفل، من جراء سقوط شظايا صواريخ إسرائيلية على منازل للمواطنين في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدى فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية وأسقطت غالبيتها".

ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 4:55 من فجر اليوم أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي على الفور للصواريخ المعادية وأسقطت غالبيتها"، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على بعض الخسائر المادية من دون وقوع أي إصابات بشرية، قبل أن يتم الإعلان عن سقوط قتلى وجرحى.

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء الحرب هناك عام 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس بشار الأسد، على حد قولها.

كما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، حيث يعيش 18 ألف سوري، ونحو 20 ألف مستوطن يهودي، ووقع ترامب إعلانا بهذا الشأن في مارس 2019.

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