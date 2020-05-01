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مفيد فوزي ينجو من مصيدة "رامز مجنون رسمي"

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر

كشف الإعلامي القدير مفيد فوزي، أنه نجا من الوقوع ضحية لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر.

وكشف أنه تلقى دعوة للحلول ضيفاً على برنامج تقدمه المذيعة أروى، التي وصفها بأنها كانت مصيدة، مقابل أي مبلغ مالي يطلبه، وتم توفير التأشيرة والتذكرة له، إلا أنه تلقى من المعد رسالة على الموبايل احتوت اعتذاراً بسبب توقف البرنامج.

وقال مفيد فوزي إن برامج الكاميرا الخفية كانت محترمة عندما كان يقدمها فؤاد المهندس، ومحترمة جداً عندما كان يقدمها الراحل الجميل حسين الإمام، وصارت مهترئة مع "المجنون الرسمي".

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