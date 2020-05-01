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بعد اختفاء زعيمها.. بومبيو: جاهزون لأي سيناريو في كوريا الشمالية

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة جاهزة لأي سيناريو في كوريا الشمالية، وسط تقارير غير مؤكدة عن مرض زعيمها، كيم جونغ أون، وفق وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب.

وقال بومبيو، في حوار مع برنامج The Scott Sands Show: "من غير المعتاد، ولكن ليس من غير المسبوق، أن يغيب القائد الشمالي عن الأنظار مدة أسبوعين".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "نحن مستمرون في مراقبة الوضع عن كثب؛ ونعمل لنضمن أننا جاهزون لأي احتمال هناك"، مؤكدا أن أمريكا لا تزال تركز على إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي، بغض النظر عما يحدث للنظام.

وتتحدث تقارير إخبارية عن وضع صحي "غاية في الخطورة" للزعيم الكوري الشمالي، بعد عملية جراحية، في حين قالت أخرى إنه يختبئ في منتجع ساحلي خوفاً من وباء كورونا.

هذا وكان قد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعرف ما يجري للزعيم الكموري الشمالي "كيم جونغ أون" بشأن حالته الصحية، لكنه أضاف أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول تطورات فيروس كورونا أمس الخميس، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن يكون "كيم جونغ أون" بصحة جيدة.

وكان "ترامب" قد قال يوم الاثنين الماضي، إن لديه معلومات أكيدة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، لكنه لا يستطيع الحديث عنها الآن.

كما كان قد صرح "ترامب" يوم الحادي والعشرين من أبريل الماضي، بأنه لا يعرف ما هي حالة الزعيم "كيم"، متمنيا له صحة جيدة.

كما نفى "ترامب" يوم الثالث والعشرين من أبريل صحة تقرير "سي إن إن" عن الحالة الصحية لـ"كيم جونغ أون"، قائلا إنه سمع أن التقرير يستند إلى وثائق قديمة.

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