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أجويرو: بعض اللاعبين خائفين من استئناف الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:54 ص
اجويرو
اجويرو
وكالات
صرح النجم الأرجنتينتي سيرجيو أغويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي بأن أغلبية اللاعبين خائفين من استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي في معاودة النشاط في 8 يونيو ما يستدعي عودة اللاعبين إلى التدريبات في 18 مايو وهذا ما سيتم بحثه خلال اجتماع الأندية الجمعة.

وجاء كلام أغويرو في مقابلة مع شبكة أل شيرينغيتو الأرجنتينية وقال: "أغلبية اللاعبين خائفين لأن لديهم أطفال وعائلات".

وأضاف: "أنا خائف لكني أعيش مع صديقتي ولا أتواصل مع أشخاص آخرين، أمارس الحجر الصحي في منزلي والشخص الوحيد الذي يمكن أن أنقل العدوى إليه هي صديقتي".

وتابع: "يقولون بأن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا مصابين (بفيروس كورونا) من دون أن تظهر عليهم العوارض وبالتالي يمكن أن ينقلوا العدوى إليك، ربما أعاني من هذا المرض ولا أدري".

وتوقف الدوري الإنجليزي في 13 مايو بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، لكن الأندية مصممة على إكمال الموسم وخوض المباريات الـ92 المتبقية.

وكشف أغويرو بأن زملاءه سيكونون "مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص" عندما يعودون إلى العمل.

وأضاف: "آمل في إيجاد لقاح في أسرع وقت ممكن لكي ننتهي من هذا الأمر".

وكان قائد مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل أعرب عن قلقه إزاء صحة لاعبي الدوري الإنجليزي في حال العودة السريعة إلى المنافسات بعد رفع الإغلاق التام المفروض في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الدولي الإنجليزي السابق في حديث خلال برنامج "فوتبول شو" على شبكة سكاي سبورتس الأربعاء: "قال رئيس اللجنة الصحية في فيفا (البلجيكي ميشال دهوغ) إنه لا يجب العودة إلى كرة القدم قبل سبتمبر أعتقد أنه في حال لم يكن قراراً مرتبطاً بالاقتصاد، لن تعود كرة القدم لأشهر عدة".

وتابع: "يقوم الناس الآن بتقييم المخاطر، كم شخص يجب أن يموت وهو يلعب كرة القدم في الدوري الممتاز قبل أن يصبح الوضع مريراً؟ واحد؟ لاعب واحد؟ أو أن يذهب أحد الموظفين إلى العناية المركزة؟ ما هي المخاطر التي يجب أن نتحملها؟ النقاش هو اقتصادي بحت".

وقال اللاعب المتوج بدوري أبطال أوروبا في مناسبتين: "إذا كانت الصحة أولوية، فهناك نتيجة واحدة في الوقت الراهن، كم من لاعب يعاني من الربو؟ كم من لاعب يعاني من مرض السكري؟".

وأردف ابن الـ45 عاماً: "هل قيّموا كل تلك الأمور وهم على استعداد لتعريض هؤلاء الأشخاص للخطر؟".

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