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روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت السلطات الصحية 7933 إصابة جديدة بالفيروس.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بالتصدي لانتشار كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد أصبح بذلك 114431 حالة.

كما سجلت السلطات الروسية خلال اليوم الأخير 96 وفاة جديدة جراء الفيروس، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 1169 شخصا.

وتمثل أرقام اليوم قفزة قياسية ثانية على التوالي في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا، بعد تسجيل 7099 إصابة في اليوم السابق، وانخفاضا طفيفا في حصيلة الوفيات الجديدة مقارنة مع ما سجل أمس (101 وفاة).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 85 من مناطق البلاد، ويعود معظمها (3561 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للفيروس في البلاد بـ57300 إصابة و658 وفاة.

وتماثل 1601 مريض للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع المتعافين 13220 شخصا.

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