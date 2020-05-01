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فتاة أفغانية صورة طبق الأصل من ليلى علوي.. والأخيرة تعلق

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

سبحان الله يخلق من الشبه أربعين، بهذه الكلمات علقت الفنانة المصرية ليلى علوي على صورة لفتاة أفغانية تشبهها كثيرا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت علوي على حسابها الرسمي بتويتر: "سبحان الله. يخلق من الشبه أربعين"، ووضعت صورتها بزي مشابه لزي الفتاة الأفغانية.

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفتاة الأفغانية بزيها الملون، بليلى علوي في فيلم "إعدام ميت" الذي قدمته عام 1985 مع النجم الراحل محمود عبد العزيز.



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