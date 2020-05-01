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إحالة وزير الصحة العراقي للادعاء العام

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، اليوم الجمعة، عن إحالة وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، إلى الإدعاء العام.

وذكرت صحيفة "بغداد اليوم"، مساء أمس الخميس، أنه تم إحالة علاوي للإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لمخالفته القوانين النافذة وعدم حضوره إلى مجلس النواب رغم طلبات الاستضافة المتكررة من قبل اللجنة. 

وفي بيان رسمي للجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، عزت السبب لذلك إلى عدم اهتمام الوزير جعفر صادق علاوي للتحديات التي يشهدها البلد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما جاء في بيان رسمي صادر عن اللجنة. 

ونقل الموقع الإلكتروني عن رئيس اللجنة، قتيبة إبراهيم الجبوري، أن "لجنة الصحة والبيئة أحالت اليوم ملفات خاصة بعقود أبرمتها وزارة الصحة لتجهيز وشراء المستلزمات الطبية الخاصة بأزمة كورونا إلى هيئة النزاهة لغرض فتح تحقيق شامل بشأنها، إذ تضمنت هذه الملفات مخالفات من بينها المبالغة الكبيرة بالأسعار، ولكون المستلزمات من مناشئ غير رصينة، وتم حصر عمليات الشراء المباشر بمكاتب محدودة ترتبط بجهات متنفذة داخل الوزارة". 

وقال الجبوري، إن "اللجنة النيابية تبدي أسفها لضعف الأداء الإداري لوزير الصحة وإخفاقه في التعامل مع أزمة كورونا، فبينما يفترض أننا اليوم في سباق مع الزمن، نجد أن أغلب العقود الخاصة بالفيروس لم تجهز حتى هذه اللحظة". 

ولفت رئيس اللجنة إلى اتخاذ هذا الإجراء تلبية للمصلحة العامة في العراق، ولكون التحديات التي يمر بها البلاد، اليوم، لا تحتمل المجاملات بل تتطلب قرارات سريعة وحاسمة.

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