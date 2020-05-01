إسرائيل تستشهد بمدونة مصرية للتعليق على مسلسل "أم هارون" وتاريخ اليهود في الخليج

عقبت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على المسلسل الرمضاني "أم هارون" الذي يتناول تاريخ اليهود في شبه الجزيرة العربية، والذي أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "مسلسل ام هارون والخلط بين التاريخ والتسييس.. في مقال نشرته على موقع قناة الحرة، تكتب نيرڤانا محمود مدونة مصرية أنه كالعادة وجهت اتهامات التطبيع مع إسرائيل ضد المسلسل الخليجي أم هارون حتى قبل عرضه، متمنيتا من سكان الخليج ألا يستقبلوا المسلسل بلا تشنج أو رفض".





وتدور أحداث مسلسل "أم هارون" من بطولة الفنّانة الكويتية حياة الفهد، حول "امرأة تعاني الكثير من المتاعب بسبب ديانتها اليهودية".





ورغم أنّ ملخص العمل الذي يحمل توقيع الكاتب محمد شمس، والمخرج المصري محمد جمال العدل، وكذلك إعلانه الترويجي، لا يحملان أي إشارة لمسرح الأحداث، إلا أنه قوبل بجدلٍ واسعٍ بين المتابعين الخليجيين عموماً، والكويتيين خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات البعض لصنّاعه بـ"التطبيع"، والتشكيك في الدوافع وراء سرد قصة تشير لوجود اليهود بالخليج.



