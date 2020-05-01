Advertisements
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا تتجاوز 3.25 مليون حالة.. ووفاة 233 ألف حول العالم
الجمعة 01/مايو/2020 - 10:18 ص
وكالات
أكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار فيروس كورونا في العالم، اليوم الجمعة، بأن الحصيلة العالمية للإصابات تجاوزت 3.25 مليون، في حين بلغت حصيلة الوفيات 233405 أشخاص.
وأوضحت الجامعة، أن الجائحة التي شملت 187 دولة، أسفرت عن إصابة 3257520 شخصا، ووفاة 233405 أشخاص، فيما تماثل للشفاء 1014809 أشخاص.
وأظهرت بيانات الجامعة قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بالفيروس:
1.069.826 الولايات المتحدة
213.435 إسبانيا
205.463 إيطاليا
167.299 فرنسا
163.009 ألمانيا
كما شملت الإحصائية الدول التي سجلت أكثر الوفيات بفيروس كورونا:
63.019 الولايات المتحدة
27.967 إيطاليا
26.771 بريطانيا
24.543 إسبانيا
24.376 فرنسا
18.069 ولاية نيويورك الأمريكية
أما أكثر الدول التي سجلت تعافيا للاشخاص المصابين بالفيروس:
153.947 الولايات المتحدة
123.500 ألمانيا
112.050 إسبانيا
ويواجه العالم، منذ يناير 2020 أزمة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد، خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة حتى الانتصار على الوباء.