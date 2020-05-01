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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا تتجاوز 3.25 مليون حالة.. ووفاة 233 ألف حول العالم

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
أكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار فيروس كورونا في العالم، اليوم الجمعة، بأن الحصيلة العالمية للإصابات تجاوزت 3.25 مليون، في حين بلغت حصيلة الوفيات 233405 أشخاص.

وأوضحت الجامعة، أن الجائحة التي شملت 187 دولة، أسفرت عن إصابة 3257520 شخصا، ووفاة 233405 أشخاص، فيما تماثل للشفاء 1014809 أشخاص.

وأظهرت بيانات الجامعة قائمة الدول الأكثر تضررا  من حيث عدد الإصابات بالفيروس:

1.069.826 الولايات المتحدة

213.435 إسبانيا 

205.463 إيطاليا 

167.299 فرنسا 

163.009 ألمانيا

كما شملت الإحصائية الدول التي سجلت أكثر الوفيات بفيروس كورونا:

63.019 الولايات المتحدة

27.967 إيطاليا 

26.771 بريطانيا 

24.543 إسبانيا 

24.376 فرنسا 

18.069 ولاية نيويورك الأمريكية 

أما أكثر الدول التي سجلت تعافيا للاشخاص المصابين بالفيروس:

153.947 الولايات المتحدة 

123.500 ألمانيا 

112.050 إسبانيا

ويواجه العالم، منذ يناير 2020 أزمة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد، خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة حتى الانتصار على الوباء.

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