الأهلي ينعي شهداء الوطن وكمين بئر العبد

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نعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شهداء القوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر أمس الخميس في كمين بئر العبد.



ونشر النادي الأهلي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " قائلًا :" النادي الأهلي ينعي شهداء القوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر في شهر رمضان الكريم بعد الحادث الأرهابي الآثم في بئر العبد ".



وأضاف: "ويسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين ".



واختتم: " ويحفظ كل أبناء الوطن الساهرين على أمنه وسلامته".