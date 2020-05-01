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الجيش اليمني: إحباط هجمات للحوثيين بمحافظة الجوف

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، عن إلحاق خسائر بجماعة الحوثيين، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، أن "قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولات هجومية للحوثيين في منطقة الجدافر، وبالقرب من معسكر اللبنات، شرق مدينة الحزم (مركز الجوف)"، مؤكدة تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال المواجهات.

وجدد الجيش اليمني "التزامه بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وأعلن الحوثيون، الأربعاء، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، "انتهاء عملية (فأمكن منهم) وتطهير ما تبقى من محافظة الجوف، حيث أصبحت محررة بنسبة 95%".

وأوضح العميد سريع، أن "المرحلة الأخيرة من عملية فأمكن منهم، شملت تطهير معسكر اللبنات والأقشع والخسف والمناطق المجاورة في المرازيق والمهاشمة بالجوف".

وأشار إلى "أن المساحة المحررة مؤخرا بلغت 3500 كم مربع أي صحراء الحزم بالكامل إضافة لمناطق في خب والشعف".

هذا وتقود المملكة العربية السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين أواخر عام 2014.

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