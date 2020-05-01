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تكثيف حملات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعى

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن حملات الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، وضبط المخالفات، مستمرة، فى كل المدن الجديدة، والمحافظات، مشيرة إلى أن لجان التفتيش قامت بالمرور على عدد من الوحدات، بمدينة حدائق أكتوبر، وتم ضبط عدد من المخالفات، وتحرير المحاضر للمخالفين، سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، مؤكدة أنه يتم التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وصرح المهندس اشرف فتحى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بأنه  تم شن حملة لرفع الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين جهاز المدينة، ممثلاً فى إدارات الأمن والتنمية والأحياء وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.

وقال  فتحي: "أسفرت الحملة عن رفع  الإشغالات المتمثلة في ( مصنع وعربات لنقل الطوب بدون تراخيص)، كما تم غلق بعض الوحدات السكنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين".

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على استمرار حملات ضبط المخالفات ورفع الإشغالات لتشمل أنحاء المدينة كافة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار منع المخالفات والإشغالات في مهدها، وتطبيق القانون بكل حسم، وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد لارتكاب أى مخالفة.

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