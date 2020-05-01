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بدء أعمال إحلال وتجديد الكوبري العلوي بمدينة الفيوم

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:03 ص
الكوبري
الكوبري
ريهام على
أعلن الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، بدء أعمال إحلال وتجديد الكوبري العلوي بمدينة الفيوم، نظرًا لوجود بعض الشروخ والتصدعات به.

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، أن أعمال الإحلال والتجديد تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري وتستمر لمدة 9 أشهر.

ولفت إلى إغلاق الكوبري العلوي أمام حركة السيارات والمارة مع تسيير محاور مرورية وخطوط سير بديلة، بالتنسيق مع شرطة المرور وادارة المواقف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالتيسير على المواطنين وتسهيل الحركة المرورية من خلال مسارات بديلة للسيارات حتى إتمام عملية الإحلال والتجديد.

وأضاف أنه تم تنظيم باكيات سيارات الأجرة التي كانت تقع أسفل الكوبري العلوي والتي تخدم مركزي طامية وسنورس ومناطق سيلا وسرسنا ومطرطارس والعدوة، من دون أن تتأثر الحركة المرورية بهذه المواقف، حتى لا تؤدي إلى تحميل قاطني هذه المناطق أو المترددين عليها أي مشقة.

محافظ الفيوم يقود حملة إزالة تعديات

وفي سياق آخر، قاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائبه، حملة لإزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية على الطريق الدائري.

وجاء ذلك بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والعقيد عبد الحميد حمدي مدير إدارة شرطة المرافق.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظه الفيوم، أنه خلال عودة المحافظ من تفقد مجمع التعليم التكنولوجي بدمو، رصد تلك التعديات على الأراضي الزراعية، ووجه بإزالتها فورًا.

وأوضح أن حالتي التعدي إحداهما ببناء لمطعم وكافيه بمدخل قرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، بمساحة 10 قراريط، والأخرى ببناء أسوار على مساحة 12 قيراط على الطريق الدائري، بهدف تقسيمها تمهيدًا للبناء عليها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

وخلال الحملة، أشار محافظ الفيوم، إلى أنه سوف يتم الضرب بيد من حديد على أيدي المتعدين على كافة الأراضي الزراعية وأملاك الدوله، في إطار القانون إرساءً لسيادة الدولة.

ونوه بأن تلك الحملات مستمره في كافة أنحاء المحافظه وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات، مشددًا على الحصر الدقيق لمختلف التعديات بشتى أنحاء المحافظة لاتخاذ اللازم حيالها قانونًا.

تعافي 1381 مصابًا بكورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.

تسجيل 269 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
بدء أعمال إحلال وتجديد الكوبري العلوي بمدينة الفيوم
بدء أعمال إحلال وتجديد الكوبري العلوي بمدينة الفيوم

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