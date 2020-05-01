رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: إن التوكل على الله شرطا للإيمان، ويجب أن يكون مقرون بالأسباب.





ولفت إلى أن الكثير من الناس في ظل انتشار وباء الكورونا العالمي، يظنون أنهم يتوكلون على الله، ولا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولا يتخذون التدابير الوقائية والعلمية التي تفرضها الجهات المسئولة، معلقا: "مازلنا نرى البعض يحاول الذهاب للمسجد، والتواجد في جماعات".





وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن التوكل في الشريعة الإسلامية يعني تفويض العبد أمره إلى الله، ولكن مشروطا باتخاذ الأسباب التي أمر بها الشرع، موضحا أنه التوكل على الله من دون الأخذ بالأسباب فإنه حينها لن يكون توكلا شرعيا.





وأوضح أن التوكل الشرعي يستلزم إنابة النفس، والأخذ بالأسباب، معتبرا أن الذين يتوكلون على الله ولا يتخذون الأسباب متمردين على الله في الجانب العملي للتوكل، وهو الأخذ بالأسباب.



