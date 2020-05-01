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رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا
الجمعة 01/مايو/2020 - 11:04 ص
هدى عبدالرازق
قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: إن التوكل على الله شرطا للإيمان، ويجب أن يكون مقرون بالأسباب.
ولفت إلى أن الكثير من الناس في ظل انتشار وباء الكورونا العالمي، يظنون أنهم يتوكلون على الله، ولا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولا يتخذون التدابير الوقائية والعلمية التي تفرضها الجهات المسئولة، معلقا: "مازلنا نرى البعض يحاول الذهاب للمسجد، والتواجد في جماعات".
وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن التوكل في الشريعة الإسلامية يعني تفويض العبد أمره إلى الله، ولكن مشروطا باتخاذ الأسباب التي أمر بها الشرع، موضحا أنه التوكل على الله من دون الأخذ بالأسباب فإنه حينها لن يكون توكلا شرعيا.
وأوضح أن التوكل الشرعي يستلزم إنابة النفس، والأخذ بالأسباب، معتبرا أن الذين يتوكلون على الله ولا يتخذون الأسباب متمردين على الله في الجانب العملي للتوكل، وهو الأخذ بالأسباب.
تعافي 1381 مصابًا بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.
تسجيل 269 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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