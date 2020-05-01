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صحيفة : جهود إماراتية ضخمة محليا وعالميا في مواجهة كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

سلطت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة عالميا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة، إن الإمارات قادت حملات تدخل إنساني منظمة عبر العالم، تستهدف وقف تدهور الأوضاع إزاء تفشي الوباء، بدلاً من التفرج والحياد السلبي، وانتظار تداعيات هذه الجائحة الصحية.

وأضافت أن الإمارات أثبتت للعالم أن القيم الإنسانية ركيزة مهمة في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب، حيث كانت في مقدمة الصفوف الساعية إلى الخير والنماء، لكل من هم على كوكب الأرض، من الفقراء والمحتاجين وذوي العوز، الذين تطاردهم الفاقة في كل حين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المساعدات الإماراتية جابت 32 دولة، لدعمها في الحد من انتشار الوباء، آخرها الفلبين، ونيبال، وباكستان وبنغلادش، كما لم تنسَ في عز الأزمة الوبائية التي تعصف بالعالم، التزاماتها الإنسانية تجاه اليمن، بتقديم مساعدات غذائية وإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

واختتمت أن الأحداث المتوالية في العالم وقضاياه،أظهرت بشكل جلي، مدى ازدياد الحاجة الدولية إلى الجهود الإنسانية والخيرية التي تبذلها الإمارات في جميع القضايا والمجالات، فهي دولة مؤسسات، تقوم على الخطط والبرامج، واتخذت من المجال الإنساني، واحداً من مشاريعها المستقبلية لخدمة البشرية.

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