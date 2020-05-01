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أخر تطورات عودة الدوري المصري

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يتوقف النشاط الرياضي في مصر في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ شهر مارس الماضي.

 

وذكر محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري، التطورات الأخيرة بشأن عودة بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي أوضح أنه من الممكن استكمال المنافسات دون أي ضرر.

 

وقال سلطان في تصريحات إذاعية عبر الشباب والرياضة، "اتحاد الكرة يعمل على تجهيز أكثر من سيناريو من أجل استئناف النشاط الرياضي، دراسة الموقف من الناحية الإدارية والطبية".

 

وواصل، "استكمال منافسات الدوري لن يكون به مخاطر على اللاعبين من الناحية الطبية، والخطر يكمن في الرياضات التي تلعب في الأماكن المغلقة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الموعد الرسمي لعودة اللاعبين إلى التدريبات بعد الانتهاء من تقييم الموقف من الناحية الطبية".

 

جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قد عقدت اجتماعا أول أمس الأربعاء، لتحديد سيناريو عودة الدوري والمخاطر الطبية التي تهدد عودته.

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