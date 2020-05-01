جولات مكثفة لرؤساء المدن الجديدة لمتابعة العمل بالمشروعات (صور)

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن رؤساء ومسئولى أجهزة المدن الجديدة قاموا بجولات مكثفة لمتابعة ودفع سير العمل بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والتأكد من التزام الشركات العاملة بالمدن الجديدة باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف وزير الإسكان، أن هناك تكليفات لمسئولى أجهزة المدن الجديدة، بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات المختلفة، ولا سيما مشروعات الإسكان، وذلك فى إطار الالتزام بتسليم الوحدات لمستحقيها، وكذا التأكد من التزام الشركات بتوفير المهمات الوقائية للعاملين بالمواقع والتى تشمل أجهزة قياس الحرارة والكمامات ومواد التعقيم والتطهير وغير ذلك، لحماية العاملين فى جميع مواقع العمل.





وقام المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بالمرور علي المشروعات القائمة بالمدينة، بدءًا من الحي السكني الثالث"R3" مروراً بالحي السكني الخامس"R5"، حيث طالب مدراء المشروعات المختلفة بدفع العمل لإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بمواقع العمل.





كما قام المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، يرافقه المهندس علاء الصلعاوي، نائب رئيس الجهاز والمهندسون العاملون بالمواقع، بالمرور علي جميع المواقع الإنشائية بالمدينة، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.





وتفقد رئيس مدينة سوهاج الجديدة ومرافقوه، خلال الجولة، مشروعات مستشفى شفاء الأطفال "الأورمان" والمستشفى الجامعي، ومرافق منطقة 735 فدانا لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، ومشروع مرافق منطقة 435 فداناً لقطع أراضي الإسكان المتميز ومحطة معالجة الصرف الصحى.

من جانبه تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال ربط شبكة مياه المدينة علي خط خليج السويس قطر 1500مم بخط 600مم، لزيادة كمية المياه التى يتم ضخها للمدينة، وذلك فى إطار متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها، نظراً للتوسعات العمرانية الكبيرة التي تشهدها مدينة بدر.





كما تفقد رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة حدائق العاصمة " المرحلة الرابعة "، كما تم خلال الجولة، اعتماد عينات السيراميك والأجهزة الصحية للمرحلة الرابعة.

كما قام المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بجولة تفقدية بالمدينة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات، حيث قام بالمرور على موقع تنفيذ عدايات خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي ضمن أعمال توسعة طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، موجهاً بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات وتوفير الكمامات لكل العاملين بالمواقع.





كما تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق مشروع تنفيذ " مدرسة النيل الدولية "، لمتابعة سير الأعمال والتأكيد على الانتهاء من المشروع على الوجه الأمثل وفى الموعد المحدد.





وذكر رئيس جهاز مدينة الشروق، أن نسبة التنفيذ بالمدرسة تبلغ نحو 90% وتقع بمركز المدينة (1)، وتتكون من 56 فصلاً دراسياً (إبتدائى – إعدادى - ثانوى)، و10 معامل متنوعة ما بين حاسب آلى ، وعلوم، وغير ذلك، بالإضافة إلى مكتبة ومسرح وغرفة موسيقى، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مبنى رياض الأطفال ويعمل بالفعل منذ بداية العام الدراسي الحالي وتم إضافتها للمنظومة التعليمية بمدينة الشروق.





وفى ذات السياق، تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى وأعمال المرافق الجارية بمنطقة الـ٨٠٠ فدان لمتابعة مواقف التنفيذ، مشدداً خلال جولته على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المكثفة لسرعة تسليم الوحدات السكنية المتبقية بالموقع، وكذا اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وتفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، يرافقه مسئولو الجهاز، سير العمل بمشروع " دار مصر 2"، حيث وجه خلال جولته باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.





كما تابع رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال الزراعة بعدة مناطق بالمدينة، ووجه الإدارات المختصة بالمتابعة الدورية ومواصلة العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.



