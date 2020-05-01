وزير: ربما تكون بريطانيا قد حققت هدف الاختبار اليومي لها

صرح وزير الإسكان البريطاني، روبرت جينريك، اليوم الجمعة، بأنه ربما تكون البلاد قد حققت هدفها اليومي المتمثل في إجراء 100,000 اختبار فيروس كورونا المستجد، أو تقترب، لتضع بدايات شبكة لاختبارها، لتعقب وتتبع الناس من خلال الوباء.





وقال المسؤول لتلفزيون "بي بي سي": "ليس لدي أرقام حتى الآن، سيتم نشرها في وقت لاحق اليوم. ولكن يبدو أننا سنحقق الهدف أو نقترب، لذا سنزيد بشكل كبير من كمية الاختبارات في هذا البلد"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "أنها نقطة انطلاق مهمة. لقد أنشأنا الآن بدايات الشبكة التي سنحتاج إلى اختبارها وتتبعها وتعقبها للمرحلة التالية من محاربة الفيروس."





وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، أن بلاده، ثاني بلد أكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في أوروبا مع 26711 وفاة "تخطت ذروة" تفشي الوباء الذي بدأ يتراجع.





وقال "جونسون" خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة: "لقد تخطينا ذروة" تفشي الوباء، مضيفاً "نحن نتجه نزولاً".





إلى ذلك لفت إلى أن "عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع".





كما أضاف: "الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها كورونا".





ولفت جونسون إلى أنه "يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لا تؤدي لعودة الوباء".





وأوضح أن "العمل جار لتطوير لقاح لكورونا لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك".



