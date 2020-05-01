الملازم عبدالحميد إمام.. قصة شهيد في حادث بئر العبد الإرهابي

الملازم عبدالحميد إمام صبحي، اسم شغل رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بعد استشهاده في حادث كمين بئر العبد الإرهابي في سيناء وقت الإفطار أمس الخميس، ونال الشهادة بصحبة عدد من الجنود والضباط الأبرار.





وفي مشهد شبيهة للهجوم الإرهابي الذي وقع عام ٢٠١٣ وقت الإفطار في رمضان، انفجرت عبوة ناسفة في إحدي المركبات التابعة للجيش جنوب مدينة بئر العبد، أسفرت عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، حسب ما أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي.





وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الشهيد عبد الحميد إمام أحد شهداء الحادث الأليم الذي شهدته مدينة بئر العبد في سيناء خلال الساعات الماضية:





- رتبته ملازم شاب عشريني من أحد خريجي الكلية الحربية حديثًا، وكان خاطبا فتاة تدعى زينب موسى.





- آخر ما كتبه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كانت كلمات أعلى صورته وهي: "كُن راضيًا.. وكأنك تملك كل شيء، فما يكتبهُ الله لنا ألطفُ مما نشاء".





- من خلال متابعة صفحته على "فيس بوك" نجد أنه تمنى الشهادة في تدويناته لينالها في شهر رمضان المبارك بعد ذلك الحادث الإرهابي.





- خبر استشهاده صدم خطيبته التي كانت لم تصدق نعي أحد زملاءه له فردت عليه على ذلك النعي على "فيس بوك" قائلة "الخبر ده إشاعة ولا حقيقة حد يرد بسرعة على انا خطيبته".





- نعاه أحد زملاءه في تدوينه على السوشيال ميديا كشف فيها عن اللحظات الأخيرة في حياته حينما قال: "لا حول ولا قوه الا بالله استشهد زميلي ودفعتي ملازم أول عبد الحميد إمام صبحي، بعبوه ناسفة قبل الفطار استشهد وهو صائم اللهم ارحمه برحمتك يارب هيفضل إرهاب جبان بيزرع عبوات في خوف وبيخاف يقابل في الوش الله يرحمك يا بطل ونلحقك عن قريب باذن الله هتوحشني اووي يصحبي".





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدان الحادث ونعى شهداءه في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" قال فيها: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".



