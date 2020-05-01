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"وادا" تسلم نتائج تحقيقات بشأن رياضيين من روسيا يشتبه في تعاطيهم منشطات

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
وكالات

قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) اليوم الخميس، إنها أنهت تحقيقاتها بشأن 298 رياضياً من روسيا في فضيحة منشطات وسلمت النتائج إلى اتحادات دولية لاتخاذ المزيد من الاجراءات.

وبحثت التحقيقات التي أجرتها لجنة تابعة للوادا مزاعم عن تعاطي منشطات برعاية مؤسسات في الدولة في روسيا معتمدة على بيانات حصلت عليها من معمل موسكو.

واستغرقت اللجنة عاما للانتهاء من التحقيق بعد نزاع مع السلطات الروسية التي رفضت في البداية السماح لمحققي الوادا بالحصول على معلومات من معمل موسكو، قبل أن يتم اكتشاف تلاعبهم لاحقا في هذه البيانات.

ونتيجة لهذا التلاعب أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات العام الماضي عدم امتثال روسيا وعاقبتها بالإيقاف أربع سنوات.

وتقوم روسيا بإجراءات الطعن على إيقاف رياضييها من المنافسة في البطولات الدولية تحت علمها عقوبة لها على التلاعب في بيانات معمل موسكو.

وقالت الوادا إن من بين 298 حالة تم تسليم نتائج التحقيقات الخاصة بها فان هناك 153 حالة لم تتأثر بالتلاعب المزعوم.

وتم تسليم ملفات التحقيقات في جميع القضايا 298 إلى 28 هيئة معنية بمكافحة المنشطات من بينها 27 اتحاداً دولياً لبحث الخطوات التالية.

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