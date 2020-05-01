المنيا تتشح بالسواد في وداع شهداء بئر العبد "صور"

يستعد أهالي قريتي أبوان التابعة إدارية لمركز سمالوط، شمالي المنيا وقرية طوخ التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوبي المحافظة لتشييع جثامين كل من المجند الشهيد علاء عماد سمير، المجند الشهيد أبانوب عبد التواب بولس، التي وافتهما المنية، أمس الخميس، جراء تفجير بئر العبد الإرهابي.





محافظ المنيا ينعى شهداء حادث بئر العبد





ونعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الغاشم بشمال سيناء.





وأعرب المحافظ، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، متمنيًا من الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يسكنهم فسيح جناته، وتمني المحافظ الشفاء العاجل للمصابين.





وأكد أن أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الذكيه تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.





وقال المحافظ: إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج، حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.





تفاصيل الحادث





وكان المتحدث العسكري قد أعلن أمس الخميس عن استشهاد 10 من عناصر القوات المسلحة بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.





الرئيس ينعى الشهداء





ونعى الرئيس السيسي شهداء الوطن عبر صفحته الرسمية بفيسبوك قائلا «نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة».



