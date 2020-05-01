"رحم الله شهداء الوطن".. يوسف الشريف ينعي شهداء حادث بئر العبد بشمال سيناء

نعى الفنان يوسف الشريف، شهداء حادث بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء، وذلك بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.





وغرد يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلًا: "‏‏إنا لله وإنا اليه راجعون ... رحم الله شهداء الوطن".





قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.



