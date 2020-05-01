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رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

 

ظهر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي خلال برنامج رامز مجنون رسمي أحد برامج المقالب فى شهر رمضان المبارك والذى يقدمه الفنان رامز جلال، والذى تدور فكرته حول إقناع الضيف انه فى برنامج أخر، ثم يظهر جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء.

 

 وقال كهربا في تصريحات عبر برنامج "رامز مجنون رسمي" إن عودته إلي للنادي هي الأفضل في مسيرته الكروية بعد عودته للنادي قادما من صفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

 

وأضاف كهربا: "العودة للنادي الأهلي هي الأفضل بالنسبة لي، أحضر قبل التمرين بساعة، الأهلي بيتي".

 

ولذلك قامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بوضع صورة كهربا وعليها قلب فى إشارة بالإعجاب بحديث اللاعب خلال البرنامج.

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