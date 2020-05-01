أحمد عز ضيف شرف حلقات مسلسل "الاختيار".. الجمهور يتوقع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد عز، بملابس الصاعقة، ظهر فيها برفقة النجم أمير كرارة بطل مسلسل الاختيار مع مخرج العمل بيتر ميمي.

وجاءت تعلقيات الجمهور في اتجاه يتوقع مشاركة عز في إحدى حلقات المسلسل كضيف شرف لينضم إلى قائمة النجوم الكبار الذين شاركوا كضيوف شرف في العمل الأكثر نجاحًا فى دراما رمضان الجاري.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة الرائد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذي استشهد في كمين "مربع البرث" في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎. ويشارك في بطولة العمل أحمد العوضي ودينا فؤاد.