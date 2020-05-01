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رئيس الاتحاد السكندري: 13 نادي طالبوا بعدم استكمال مسابقة الدوري

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:28 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
صرح محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن هناك بعض الأندية طالبت بعدم استكمال مسابقة الدوري بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس اليوم الجمعة، إن هناك "قروب واتس آب" عليه رؤساء الأندية الـ18 المشاركين في مسابقة الدوري المصري.

وأضاف أن هناك 13 نادياً يرون صعوبة استكمال المسابقة بسبب أمور عدة تحتاج إلى اجتماعات مع رئيس اتحاد الكرة المصري ووزير الرياضة للنقاش حولها لاتخاذ القرار النهائي فيها.

وأوضح أن الأمور صعبة في الفترات القادمة، ولا بد من التشاور والحصول على موافقة الأندية قبل حسم مصير الدوري.

وشدد على أن الأندية ستواجه أزمة في عودة لاعيبها المحترفين الذين غادروا إلى بلادهم حال استكمال الدوري المصري.

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