Advertisements

تحصيل 33 ألف ريال سعودي مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:30 ص
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة العامل فرج عبد السلام عبد العليم عبدالجواد، والذي كان يعمل بشركة الخبراء للتقنية بالرياض، وتوفي في العام الماضي، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، أشار فيه إلى أنه تم بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة تم تحصيل مستحقات ورثة العامل المصري وبلغت 33 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يقرب من 140 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم إيداع المبلغ، حساب ورثة العاملين المصريين المتوفين بالسعودية ليتم استلامه من مصر بموجب إعلام الوراثة.

وزير القوي العاملة يوجه رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم

وفي سياق آخر، وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو، مشددا علي الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقدم وزير القوى العاملة، رسالة حب وتقدير لكل عامل علي أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن التجارب أثبتت أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات المصرية.

وقال الوزير: إن عمال مصر حققوا لبلدهم مكانة مرموقة في العالم تشهد لهم وتؤكد جدارة وعظمة المصريين، بهد أن حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم ، وعبرت مصر بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الأربع الماضية كحل حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الدولة المصرية على خارطة الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة، ما أسهم فى امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وتابع "وكانت مصر سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية علي المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بعمال القطاع الخاص في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد".

ونوه الوزير بأن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، لافتا إلى أن تعاليم كل الديانات السماوية أوصت أن العمل عبادة، فيا عمال مصر أخلصوا وأتقنوا في عملكم، وأعلموا أن وطنكم ينتظر ثمرة جهودكم، عملا دؤوبا وإنتاجًا وفيرًا، يحرص على أن تكون حقوقكم دوما بإذن الله مصانة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة ورثة متوفي مستحقات مصري القوى العاملة

أخبار تهمك

5 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 9 ساعات

المقاصة يبدأ خطوات إستعادة نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 14 ساعة

داعية إسلامي يحذر من هذه العادة: "تُفسد الصيام"

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ يوم

"ناشط بدرجة خائن".. بسمة وهبة لـ"مسعد أبوفجر": "هنجيبك مصر متكتف"

منذ حوالي 8 ساعات

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:08 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

11:35 ص

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

08:58 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

09:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة