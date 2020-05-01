تحصيل 33 ألف ريال سعودي مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة العامل فرج عبد السلام عبد العليم عبدالجواد، والذي كان يعمل بشركة الخبراء للتقنية بالرياض، وتوفي في العام الماضي، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.





وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، أشار فيه إلى أنه تم بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة تم تحصيل مستحقات ورثة العامل المصري وبلغت 33 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يقرب من 140 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم إيداع المبلغ، حساب ورثة العاملين المصريين المتوفين بالسعودية ليتم استلامه من مصر بموجب إعلام الوراثة.





وزير القوي العاملة يوجه رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم





وفي سياق آخر، وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو، مشددا علي الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقدم وزير القوى العاملة، رسالة حب وتقدير لكل عامل علي أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن التجارب أثبتت أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات المصرية.





وقال الوزير: إن عمال مصر حققوا لبلدهم مكانة مرموقة في العالم تشهد لهم وتؤكد جدارة وعظمة المصريين، بهد أن حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم ، وعبرت مصر بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الأربع الماضية كحل حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الدولة المصرية على خارطة الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة، ما أسهم فى امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا.





وتابع "وكانت مصر سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية علي المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بعمال القطاع الخاص في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد".



