اتحاد الغرف التجارية ينعى شهداء القوات المسلحة في بئر العبد

نعي مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، متوجها بالدعاء إلى الله العلى القدير أن يتغمد الشهداء برحمته ويسكنهم فيسح جناته ويعجل بالشفاء للمصابين مع أيام المغفرة والرحمة التي نعيشها حاليا وهي أيام شهر رمضان المبارك .





وادان الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان رسمي له اليوم الحادث الأليم الذي أحزن الجميع مشيرا إلي أننا جميعا نقدر ما يبذله أبناؤنا رجال القوات المسلحة من جهود لحماية الوطن وسلامة أراضية والحفاظ علي استقراره والدفاع عن بلدنا ضد أعداء الوطن.





وأكد الاتحاد أنه رغم هذه المحاولات سيبقى وطننا آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من أستسهدوا دفاعا عن الوطن بحروف من نور، في كتب التاريخ وسيحفظ الله مصر وابناؤها المخلصين رغم هذه المحاولات التي لن تنال من امن واستقرار مصرنا بفضل الله ثم بمجهود أبنائها المخلصين الذين يذكر التاريخ دورهم علي مر العصور.