ريهام عبد الغفور تنعي شهداء بئر العبد





نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحية الإرهاب الخسيس، بعد تفجير المدرعة التي كانت تقلهم قبل الإفطار.





وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.صدق اللهُ العظيم .. رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلم يارب".





وأعلن المتحدث العسكري أمس الخميس استهداف مدرعى عسكرية لأبطال الجيش المصري ببئر العبد مما أسفر عن استشهاد 8 من رجال القوات المسلحة وإصابة آخرون.

وكتبت ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" :"