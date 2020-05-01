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إنتر ميلان يحدد سعر انتقال نجمه إلى مانشستر سيتي

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حدد مسئولو نادي إنتر ميلان الإيطالي سعر رحيل نجم دفاع الفريق السلوفاكي ميلان سكرينيار، الذي يعد هدفاً رئيسياً لعديد من الأندية الأوروبية، في مقدمتهم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

وطبقا لموقع كالتشو ميركاتو الإيطالي، فأن إدارة إنتر ميلان، ستكون مستعدة للموافقة على رحيل سكرينيار، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذا وصلت العروض أعلى من 70 مليون يورو.

 

وكان إنتر ميلان، قد تعاقد مع سكرينيار، في صيف عام 2017، قادماً من فريق سامبدوريا، في صفقة وصلت قيمتها إلى 34 مليون يورو، وأصبح أحد العناصر الرئيسية في تشكيل الفريق.

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