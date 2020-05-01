شرط وحيد يعطل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

اقترب النادي الأهلي من شراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعارمن صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويحاول الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي ولكن كان المقابل المادي الذي سيطلبه هيدرسفيلد يقف عائق أمام الصفقة.

ودخل النادي الأهلي في الفترة الأخيرة في مفاوضات مع هيدرسفيلد عن طريق وسطاء لاعبين لشراء عقد صبحي بشكل نهائي وبالفعل وافق النادي الإنجليزي على الحصول على مبلغ 6 مليون دولار مقابل بيع اللاعب.

ويحاول الأهلي حاليا إقناع هيدرسفيلد بتقسيط الـ6 ملاين دولار على موسمين أو ثلاثة ليوافقوا على شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.