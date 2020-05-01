تردد قنوات ON أون على النايل سات Nailsat لمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان 2020





ننشر لكم متابعي "بوابة الفجر الإلكترونية" الكرام تردد قنوات ON أون على النايل سات Nailsat لمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان 2020، ويبحث العديد من المشاهدين عن كل ما هو جديد لمتابعة جميع المسلسلات والبرامج في المارثون الرمضاني 2020.





وتقدم قنوات ON برامج متنوعة وباقة من مسلسلات رمضان 2020 المتميزة، كما تقدم العديد من المسلسلات العربية والهندية بالدبلجة لعشاق هذه المسلسلات.





تردد قنوات ON على القمر الصناعي نايل سات





تردد قناة ON الفضائية

القمر الصناعي: نايل سات..

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6





برامج قناة ON الفضائية

تقدم قناة ON TV مجموعة متميزة من البرامج من خلال شاشتها، بما في ذلك:





1 - برنامج كل يوم.

2 - برنامج أنا وأنا.

3 - برنامج ست الحسن.

4 - برنامج صباح أون.

5 - برنامج قلوب عامرة.

6 - برنامج وان أفتوك.

7 - برنامج السلف الصالح.

8 - برنامج SNL بالعربي.

9 - برنامج حوش عيسى.





تقدم قناة ON TV مجموعة متميزة من المسلسلات:

1 - مسلسل عمر ودياب.

2 - مسلسل رجالة البيت.

3 - مسلسل الاختيار.

4 - مسلسل النهاية.

5 - مسلسل فرصة الثانية.





خلال شهر رمضان 2020، يقدم عدد من الفنانين المتميزت مسلسلات تجذب انتباه المشاهدين من خلال إعلاناتهم الترويجية، ومن بين هم مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة، ويتناول المسلسل حياة "أحمد صابر المنسي" قائد كتيبة 103 الصاعقة، الذي استشهد في كمين البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ومسلسل النهاية بطولة الفنان يوسف الشريف وتعتمد فكرة العمل على الخيال العلمي.





تردد قنوات ON E على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





تردد قنوات ON أون على النايل سات Nailsat لمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان 2020







