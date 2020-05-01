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وفاة أول طبيب بفيروس كورونا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:54 م
أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
توفي أول طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، صباح اليوم الجمعة، بالقصر العيني الفرنساوي بعد عزله في مستشفي العبور بجامعة عين شمس.

ونعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي توفي إلى رحمة الله، صباح اليوم، في مستشفى العبور بجامعة عين شمس.

يُذكر أن الساكت كان قد أصيب بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، حيث كشفت عن إصابته عميدة كلية طب قصر العيني في وقت سابق.

وقال الدكتور محمد الخشت، في نعيه: نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات كلية الطب وجامعة القاهرة.

وتابع: «لقد استرد الله تعالى وديعته، ولا يعز على قدره إنسان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ منه إلا إليه»

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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وفاة كورونا قصر عيني فرنساوي طبيب بوابة الفجر الفجر

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